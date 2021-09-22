Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalarda, Çinli Evergrande şirketinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir izlenirken bugün gözler Abd Merkez Bankası'nın ( Fed ) para politikası kararlarına çevrilmişti. Fed, küresel piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı.

FAİZLER SABİT KALDI

Fed faizi yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında sabit bıraktı. Fed aylık varlık alımlarını 120 milyar Dolar olarak devam ettirdi.

HEDEFLERE DOĞRU İLERLEME SAĞLANDI

Karar metninde varlık alımlarına ilişkin ifadeler de yer aldı. Buna göre ekonominin varlık alımlarını azaltmak için hedeflere doğru ilerleme sağladığı ifade edildi.

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