Piyasaların gözü kulağı ABD'de! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Piyasaların gözü kulağı ABD'de! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

ABD Merkez Bankası bugün saat 21.00'da faiz kararını açıklayacak. Faizi sabit tutması beklenen Fed'in varlık alımına ilişkin vereceği karar, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. ABD'den çıkacak karar, altın ve dolar fiyatlarının yönünü belirleyecek.

Küresel piyasalarda, Çinli Evergrande şirketinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına çevrildi. Fed'in bu akşamki kararında faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin takvimin daha da netleştirilebileceği tahmin ediliyor.

Analistler, bugünkü Fed toplantısından çıkacak kararlarda faiz beklentisi grafiğindeki (dot plot) olası değişikliklerin önem arz ettiğini vurgulayarak, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de ABD Merkez Bankası'nın Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yapılacak. Fed'in faiz oranlarına ilişkin bir değişikliğe gitmesi beklenmezken varlık alım programına ilişkin vereceği karar piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Eğer Fed varlık alımlarına ilişkin beklenenden önce bir azaltıma giderse bu durumda Dolar daha da güçlenebilir ve altın fiyatlarında ise geri çekilmeler yaşanabilir. Fed piyasalara daha güvercin mesajlar verirse bu durumda ise ons altında yükseliş görülebilir. Böyle bir durumda ons altın tekrardan 1800 dolar seviyesine doğru yönelebilir.

Piyasaların gözü kulağı ABD'de! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 488 liradan işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 488 liradan işlem görüyor

 Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor

Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen
Spor Kerem Aktürkoğlu Taylan Antalyalı Balotelli
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Gazeteler Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Piyasaların gözü kulağı ABD'de! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:06:10. #1.11#