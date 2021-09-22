Piyasaların gözü kulağı ABD'de! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek

Küresel piyasalarda, Çinli Evergrande şirketinin risk algısını artırmasıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına çevrildi. Fed'in bu akşamki kararında faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin takvimin daha da netleştirilebileceği tahmin ediliyor.

YATIRIMCILAR POWELL'IN KONUŞMASINA ODAKLANDI

Analistler, bugünkü Fed toplantısından çıkacak kararlarda faiz beklentisi grafiğindeki (dot plot) olası değişikliklerin önem arz ettiğini vurgulayarak, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

VARLIK ALIMINA İLİŞKİN KARARLAR YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'de ABD Merkez Bankası'nın Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı yapılacak. Fed'in faiz oranlarına ilişkin bir değişikliğe gitmesi beklenmezken varlık alım programına ilişkin vereceği karar piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

FED'İN KARARI ALTININ YÖNÜNÜ BELİRLEYECEK

Eğer Fed varlık alımlarına ilişkin beklenenden önce bir azaltıma giderse bu durumda Dolar daha da güçlenebilir ve altın fiyatlarında ise geri çekilmeler yaşanabilir. Fed piyasalara daha güvercin mesajlar verirse bu durumda ise ons altında yükseliş görülebilir. Böyle bir durumda ons altın tekrardan 1800 dolar seviyesine doğru yönelebilir.

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