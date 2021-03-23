Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler
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Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler

23.03.2021 12:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:30
Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler

Özel bankalar Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmayı fırsata çevirme derdine düştü. Bazı özel bankalar faizi yüzde 26 seviyesine çıkardı. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, özel bankaların yaptığı fırsatçılığı sosyal medya üzerinden deşifre etti.

Naci Ağbal'ın hafta sonu ani bir kararla görevden alınmasının ardından Merkez Bankası Başkanlığı'na Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan gelişme sonrası piyasalarda aşırı bir dalgalanma yaşandı. Cuma gününü 7,20'den kapatan dolar, pazartesi gece saatlerinde 8,48'i gördü.

ÖZEL BANKALAR FIRSATA ÇEVİRDİ

Özel bankalarda kurda yaşanan spekülatif hareketi fırsata çevirmeye başladı. Bazı özel bankalar faizi yüzde 26 seviyesine çıkardı.

ASKON GENEL BAŞKANI DEŞİFRE ETTİ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, özel bankaların yaptığı fırsatçılığı sosyal medyadan deşifre etti. Aydın yaptığı paylaşımda, "Bugun üyelerimizden ulaşan bilgiye göre, KOBİ firmalarımıza bazı özel bankalar tarafından 26% faiz oranı teklif edilmeye başlanmış durumda. Bu durumun yakın takipçi olmaya devam edeceğiz. El insaf!" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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