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Piyasalarda gün sonu

27.11.2020 18:15 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:18
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,76 puan azalarak 1.328,73 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,76 puan azalarak 1.328,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,97 puan ve yüzde 0,45 kazanımla 1.348,47 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.324,72, en yüksek 1.351,65 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,02 azalışla 1.328,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,24, teknoloji endeksi yüzde 0,81, sanayi endeksi ve hizmetler endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

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BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,64 puan ve yüzde 1,05 düşüşle 1.477,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 28'i prim yaptı, 67'si geriledi. Garanti Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kardemir (D), Petkim ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.778,21 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.10 itibarıyla 1.778,21 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,05 düşüşle 455 bin 150 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,7921 lira, satışta 7,8233 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,8890 lira, satışta 7,9206 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1939, sterlin/dolar paritesi 1,3340, dolar/yen paritesi de 104,07 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,65 yükselerek 47,99 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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