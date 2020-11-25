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Piyasalarda gün sonu

25.11.2020 18:29 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:32
Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,49 puan artarak 1.325,47 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,49 puan artarak 1.325,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 15,87 puan ve yüzde 1,20 değer kazanarak 1.336,85 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.323,42, en yüksek 1.341,91 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 1.325,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,10, teknoloji endeksi yüzde 0,46 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,53, hizmetler endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

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BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 8,35 puan ve yüzde 0,57 yükselişle 1.471,17 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 59'u geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.811,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.811,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,87 artarak 462 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,9359 lira, satışta 7,9677 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,9115 lira, satışta 7,9432 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1905, sterlin/dolar paritesi 1,3359, dolar/yen paritesi de 104,35 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,75 yükselişle 48,15 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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