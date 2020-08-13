HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 19. kuruluş yıldönümü programında konuşuyor! Canlı aktarıyoruz...

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,93 puan azalarak 1.100,26 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
13.08.2020 18:29 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:32

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,93 puan azalarak 1.100,26 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,30 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 1.119,48 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.095,84, en yüksek 1.125,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 azalışla 1.100,26 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,58, teknoloji endeksi yüzde 1,12, sanayi endeksi yüzde 1,47 ve hizmetler endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 15,32 puan ve yüzde 1,22 azalışla 1.239,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14'ü prim yaptı, 84'ü geriledi. ASELSAN, Tüpraş, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Güneş Sigorta ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.946,92 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.946,92 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,3 artışla 455 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3095 lira, satışta 7,3388 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,2814 lira, satışta 7,3105 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,38'den, bileşik getirisi de yüzde 13,83'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1830, sterlin/dolar paritesi 1,3084, dolar/yen paritesi de 106,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,20 azalışla 45,49 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü 3. Sayfa
Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış 3. Sayfa
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Magazin
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler 3. Sayfa
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu Magazin
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada 3. Sayfa
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
'Cumhurbaşkanı kim olsun' anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
"Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu
ABD Başkanı Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu
ABD Başkanı Trump, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında barış anlaşmasının imzalandığını duyurdu
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Son Dakika: CHP, 'Bin günde memleket' hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Son Dakika: CHP, "Bin günde memleket" hareketini başlatan Muharrem İnce'nin iddialarına madde madde yanıt verdi
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti! Gizem Filiz, eve balkondan tırmanarak giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü
Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak
Son Dakika: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Son Dakika: ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav başvurularında adaylardan HES kodu bilgisi istenecek
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Trabzon'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve benzeri törenler 2 saatle sınırlandırıldı
Trabzon'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve benzeri törenler 2 saatle sınırlandırıldı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Jose Sosa, 17 Ağustos'a Türkiye'ye gelip Fenerbahçe'nin kampına katılacak
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Dorukhan-Ozan takası için görüşme halinde
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip olacağı yeni platformun detayları belli oluyor
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Hande Erçel Demet Akalın
Spor Can Bartu Arda Turan Gökhan Gönül Süleyman Seba Malcolm Thomas
Daha Fazla Gündem Manşetler Adana Ağustos
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün sonu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 18:56:34. #1.15#
title