Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,13 puan artarak 1.114,18 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 4,13 puan artarak 1.114,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,85 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 1.114,90 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.096,46, en yüksek 1.119,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 1.114,18 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,06 ve teknoloji endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 0,19 ve hizmetler endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 6,37 puan ve yüzde 0,51 yükselişle 1.255,05 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 60'ı geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası ve Güneş Sigorta en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.941,79 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.941,79 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,02 azalışla 454 bin 50 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,2814 lira, satışta 7,3105 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,2432 lira, satışta 7,2722 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,36'dan, bileşik getirisi de yüzde 13,81'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1791, sterlin/dolar paritesi 1,3040, dolar/yen paritesi de 106,95 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,67 artışla 45,57 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA