Piyasalarda gün sonu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 39,74 puan azalarak 1.087,16 puandan kapandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 39,74 puan azalarak 1.087,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 13,50 puan ve yüzde 1,20 değer kazanarak 1.140,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.064,91, en yüksek 1.143,26 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,53 azalışla 1.087,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,41, sanayi endeksi yüzde 3,39, hizmetler endeksi yüzde 4,23 ve teknoloji endeksi yüzde 2,72 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 38,34 puan ve yüzde 3,04 düşüşle 1.221,30 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 6'sı prim yaptı, 94'ü geriledi. ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve BİM Birleşik Mağazalar en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.993,54 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.993,54 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,54 artışla 443 bin 900 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9285 lira, satışta 6,9563 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9324 lira, satışta 6,9602 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,56'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,90'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3058, dolar/yen paritesi de 105,85 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,17 artışla 44,45 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA