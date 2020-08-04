HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 39,74 puan azalarak 1.087,16 puandan kapandı.

Piyasalarda gün sonu
04.08.2020 18:27 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:02

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 39,74 puan azalarak 1.087,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 13,50 puan ve yüzde 1,20 değer kazanarak 1.140,39 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.064,91, en yüksek 1.143,26 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,53 azalışla 1.087,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,41, sanayi endeksi yüzde 3,39, hizmetler endeksi yüzde 4,23 ve teknoloji endeksi yüzde 2,72 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 38,34 puan ve yüzde 3,04 düşüşle 1.221,30 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 6'sı prim yaptı, 94'ü geriledi. ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti Bankası, Türk Hava Yolları ve BİM Birleşik Mağazalar en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.993,54 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.993,54 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,54 artışla 443 bin 900 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 6,9285 lira, satışta 6,9563 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 6,9324 lira, satışta 6,9602 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,56'dan, bileşik getirisi de yüzde 11,90'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3058, dolar/yen paritesi de 105,85 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,17 artışla 44,45 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Lübnan'da büyük patlama! Korkunç anlar kameralara böyle yansıdı Güncel
Lübnan'da büyük patlama! Korkunç anlar kameralara böyle yansıdı
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz Politika
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Magazin
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü 3. Sayfa
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı Ekonomi
Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı
Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi
El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi
Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu
Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek
Beyoğlu'nda 'değnekçilik' yapan 7 kişi gözaltına alındı
Beyoğlu'nda "değnekçilik" yapan 7 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un darp edildiği işletmenin sahibi konuştu: Olayın bizimle alakası yok
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Demir Murat Kurum Ümit Dündar Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Beyonce Seda Sayan Yeşim Salkım Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla İzmir Karar Çeşme Deprem
Şu an buradasınız: Piyasalarda gün sonu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 19:28:35. #1.15#
title