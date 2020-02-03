03.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:38

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 102,72 puan artarak 119.242,80 puandan kapandı.



BIST 100 endeksi, güne 296,43 puan ve 0,25 artışla 119.436,50 puandan başladı. Gün içinde en düşük 118.761,62 puanı, en yüksek 119.784,11 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 119.242,80 puandan tamamladı.



Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,32, sanayi endeksi yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 0,18, hizmetler endeksi yüzde 0,58 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 62,71 puan ve yüzde 0,04 değer kaybederek 142.879,42 puandan kapandı. İşlem gören 591 hisse senedinin 231'i prim yaptı, 157'si geriledi. Türk Hava Yolları, Şişecam, Odaş Elektrik Üretim Sanayi, Petkim ve Trakya Cam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



Altının onsu 1.573,80 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.573,80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 304 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,9713 lira, satışta 5,9953 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,9684 lira, satışta 5,9923 lira olarak belirlemişti.



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 10.03'ten, bileşik getirisi de yüzde 10,28'den gerçekleşti.



Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1046, sterlin/dolar paritesi 1,3016, dolar/yen paritesi de 108,74 düzeyinde seyrediyor.



Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 55,97 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA