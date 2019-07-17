Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1.777,68 puan artışla 99.806,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 393,14 puan ve yüzde 0,40 artarak 98.421,63 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 1.345,26 puan ve yüzde 1,37 artışla 99.373,74 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 98.039,45 puanı, en yüksek 99.920,37 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,81 değer kazanarak 99.806,17 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,25, teknoloji endeksi yüzde 4,74, sanayi endeksi yüzde 1,45 ve hizmetler endeksi yüzde 0,85 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 2.350,50 puan ve yüzde 1,90 artarak 125.839,44 puandan kapandı. İşlem gören 525 hisse senedinin 302'si prim yaptı, 65'İ geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Halkbank, Akbank, ve Aselsan bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.421,63 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.421,63 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 257 bin 200 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 5,6889 lira, satışta 5,7117 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 5,6987 lira, satışta 5,7216 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 21 Nisan 2021 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,95'den, bileşik getirisi de yüzde 18,76'dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1227, sterlin/dolar paritesi 1,2429, dolar/yen paritesi de 108,12 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,35 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA