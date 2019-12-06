06.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:12

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 artarak 108.755,67 puan oldu.



Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,69 puan değer kazandı. Dün 108.658,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 349,93 puan ve yüzde 0,32 değer kazancıyla 109.008,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 108.352,00 puanı, en yüksek 109.315,16 puanı gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,17, hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kazandı, sanayi endeksi yüzde 0,08, teknoloji endeksi yüzde 2,62 değer kaybetti..



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerden 167'si yükseldi, 211'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, İş Finansal Kiralama, Garanti Bankası ve Türk Telekom oldu.



Altının onsu 1.474,87 dolar seviyesinde



Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 20 Ekim 2021 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 11,80, bileşik getirisi yüzde 12,15 seviyelerinde bulunuyor.



Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1096, sterlin/dolar paritesi 1,3124 ve dolar/yen paritesi 108,60 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 5,7660 liradan, avro 6,4000 liradan satılıyor.



Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.474,87 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,10 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA