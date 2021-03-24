Piyasalar güne hızlı başladı! Dolar 8 liranın, gram altın ise 445 liranın üzerinde
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Piyasalar güne hızlı başladı! Dolar 8 liranın, gram altın ise 445 liranın üzerinde

24.03.2021 10:50 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:58

Dünü 7,94'ten tamamlayan dolar, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 8,02 seviyesinden işlem görüyor. Kurdaki yükseliş altını da etkiledi.Dolardan aldığı destekle yükselen gram altın ise 446 liradan alıcı buluyor.

Dün, en düşük 7,6990 en yüksek 7,9631 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kazancıyla 7,9442'den tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 8 liranın üzerine çıktı. Kur saat 10.55 itibarıyla 8,02'den işlem görüyor.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ ALTINI DA ETKİLEDİ

Dolardaki yükselişe paralel olarak altında da hareketlenme oldu. Dün günü 437 liradan tamamlayan gram altın, dolardan aldığı destekle şu sıralar 446 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 732 liradan, cumhuriyet altını da 2.981 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.729 dolar seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR GÜNDEME ODAKLANDI

Analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresinde yapacağı açıklamalar ile ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını söyledi.

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Piyasalar güne hızlı başladı! Dolar 8 liranın, gram altın ise 445 liranın üzerinde
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 10:58:03. #1.14#
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