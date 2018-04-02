Dolar ve Euro Yeni Haftaya Düşüşle Başladı

Dolar geçen haftalarda tarihinde ilk kez 4.0 lirayı aşarak 4.0368 liraya çıkarken, euro da 4.9757 lira ile rekor düzeye çıkarak 5.0 liraya dayanmıştı. Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri ve teknoloji hisselerine bağlı genel bir düşüşün gölgesinde değer yitiren dolar yeni haftaya 3.95 lira, euro ise 4.87 düzeyinde başladı.

TL TOPARLANIYOR

Dolar/TL ve faiz, son bir kaç haftada yaşanan sert yükselişler ve negatif ayrışma trendinin ardından Perşembe günü yaşanan düzeltme hareketi ile düşüş eğiliminde.

Bankacılar cuma günü Paskalya tatili nedeniyle işlemlerin hacimsiz kaldığını, bu seyrin bugün de kısmen devam edebileceğini belirtiyorlar.

Bugün iç piyasada mart ayına ilişkin imalat PMI ve öncü dış ticaret dengesi takip edilecek. Dış piyasalarda ise bugün ABD ISM imalat endeksi izlenirken çarşamba günü ABD ISM hizmetler endeksi ve cuma günü tarım dışı istihdam verisi piyasalarda yön belirleyici olarak takip edilecek.

Analistler sert değer kayıplarının ardından geçen hafta perşembe günü TL'de son dönemde gözlenen rekor değer kayıplarının bir düzeltmesinin yaşandığını belirtiyorlar.