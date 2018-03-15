Piyasa - Küresel Gelişmeler ve Jeopolitik Risklerle Döviz Tırmanışta

– Dolar ve eurodaki tırmanış, ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alması ve Çin ile ticaret açığını daraltmaya yönelik açıklamalarının yanında, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede jeopolitik risklerin artmasıyla hız kazandı.

Küresel piyasalarda dolar 3.8837 liraya kadar çıkarken, euro 4.8121 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı. - İstanbul