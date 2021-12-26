Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı (4) - Haberler
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Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı (4)

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı (4)
Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Sağlık

'AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ'Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Asiye Ateş'e yaklaşık 4 saat süren doku nakli ameliyatıyla ilgili DHA'ya açıklama yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi.

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'AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ'

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Asiye Ateş'e yaklaşık 4 saat süren doku nakli ameliyatıyla ilgili DHA'ya açıklama yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Özkan "Sağlık boyutunu ele aldık. İlerleyen dönemde kozmetik ve estetik açıdan yeni ameliyatlar yapacağız" dedi.


Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye en kısa sürede doku nakli yapılacak

Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye en kısa sürede doku nakli yapılacak

Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Son Dakika Haberleri

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