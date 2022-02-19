Pişmanlık yerini sevince bıraktı! Falcao'nun son halini gören Galatasaraylılar "İyi ki" diyor
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Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ancak La Liga ekibi Vallecano'ya transfer olduktan sonra sezona bomba gibi başlayan Falcao, yeniden gol orucuna girdi. Kolombiyalı yıldızın İspanyol ekibini golleriyle sırtladığı dönemde takımdan gönderildiği için pişmanlık duyan Galatasaraylılar, Falcao'nun 105 gündür gol atamaması sonrası "İyi ki yollar ayrılmış" diyor.
Galatasaray'dan sezon başında ayrılarak Rayo Vallecano'ya transfer olan Radamel Falcao, İspanyol ekibiyle sezona hızlı bir girişi yapmış ve 9 haftada attığı 5 golle adından söz ettirmişti. Barcelona ve Real Madrid ağlarını da havalandıran futbolcu sert bir düşüş yaşayarak adeta Galatasaray'daki günlerine geri döndü.
SEZONA BOMBA GİBİ BAŞLADI
Rayo Vallecano'ya geldikten sonra 9 haftada 8 maçta forma giyen Falcao, 5 gole imza attı. Real Madrid ve Barcelona filelerini de havalandıran futbolcu performansıyla Galatasaraylı taraftarları adeta gittiğine pişman etmişti.
GOL ORUCUNA GİRDİ
Son olarak 6 Kasım 2021'de Real Madrid filelerini havalandıran Kolombiyalı yıldız, büyük bir sessizliğe gömüldü. 105 gündür gol atamayan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlara "İyi ki takımdan ayrılmış" dedirtti.