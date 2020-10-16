Pınar Karşıyaka seri peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, yarın Tofaş'a seri yakalama hedefiyle konuk olacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Pınar Karşıyaka, yarın Tofaş'a seri yakalama hedefiyle konuk olacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda 3 Ekim'deki Gaziantep Basketbol deplasmanı öncesi koronavirüs testi pozitif çıktığı için son 2 maçtır forma giyemeyen Kennedy de sonraki testlerinin negatif sonuçlanması ve karantina süresinin dolmasıyla takımdaki yerini alabilecek. Ligde Kaf-Kaf gibi 2 galibiyeti olan Tofaş, haftaya 5'inci sırada başladı. Sezon başında 1 puan silme cezası alan Karşıyaka ise 10'uncu basamakta kendine yer buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı