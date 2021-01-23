Pınar Karşıyaka rekor, Petkim çıkış peşinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın İzmir derbisinde Petkimspor ile Pınar Karşıyaka rakip olacak. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Ligde üst üste 9 galibiyetle ikinci sıraya tırmanan Pınar Karşıyaka, rakibi önüne 10'uncu galibiyetini alarak kulüp tarihinin ligdeki en iyi galibiyet serisini egale etmeye çalışacak. Kaf-Kaf daha önce 2004-2005 sezonunda ligde art arda 10 galibiyet almıştı. Ligde Karşıyaka 17 maçta 14 galibiyetle 17'de 17 yapan lider Anadolu Efes'in ardından ikinci basamakta yer alıyor. Son 5 maçın 4'ünü kaybeden 2 maçı eksik Petkimspor ise 15 haftada 6 galibiyetle yetindi. Hafta içinde erteleme sınavında Tofaş'a konuk olacak Petkim'de yeni transfer İlhan Karaman da ilk maçında eski takımına rakip olacak.

SARICA'NIN 300 GURURUTarihi kupalar kazandırdığı Pınar Karşıyaka'daki antrenörlük görevinde ikinci dönemini geçiren Ufuk Sarıca, yarın kulüpte 300'üncü maçına çıkmanın gururunu yaşayacak. Daha önce oyuncu olarak da görev yaptığı Karşıyaka'da ilk olarak 2012 yılında antrenörlüğe gelen Sarıca, 299 karşılaşmayı geride bıraktı. Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılılarda antrenör olarak çıktığı 299 maçta 195 galibiyet, 103 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Karşıyaka'ya daha önce 2013 yılında FIBA Eurochellenge Cup'ta kulüp tarihinin ilk Avrupa finalini oynatan Ufuk Sarıca, 2014 yılında ilk kez Türkiye Kupası ve ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazandırdığı takımı 2015 yılında Süper Lig'de şampiyon yapmıştı. Aynı yıl kulübü ilk kez Euroleague'e taşıyan Sarıca, 2016'da ayrıldığı Kaf-Kaf'a 2019'da dönüp başarılı çizgisine kaldığı yerden devam etti. Sarıca yönetiminde geçen yıl da ligde ikinci olan Karşıyaka, 13 galibiyetlik seri yakaladığı Avrupa'da Europe Cup'ta yarı finale çıkmasına rağmen koronavirüs engeline takıldı. Sarıca, genel antrenörlük kariyerinde ise bu sezon 500 maçı geride bıraktı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı