Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Spirou Basket'i ağırlayacak
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 4. maçında yarın Belçika ekibi Spirou Basket'i konuk edecek.
Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 4. maçında yarın Belçika ekibi Spirou Basket'i konuk edecek.
Grupta ilk 3 maçın ardından averajla ikinci sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekip, yarın aynı puana sahip Spirou Basket'le saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.
Pınar Karşıyaka, ilk maçta rakibine deplasmanda 81-76 yenilmişti.
Grubun diğer karşılaşmasında Phoneix Brüksel, Hollanda temsilcisi Donar'ı Belçika'da ağırlayacak.
Avrupa'da 213. randevu
Avrupa kupalarında 213. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 212 maçta 109 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.
Bu müsabakalarda 16 bin 735 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 478 sayı gördü.