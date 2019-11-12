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Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Spirou Basket'i ağırlayacak

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 4. maçında yarın Belçika ekibi Spirou Basket'i konuk edecek.

12.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:44
Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Spirou Basket'i ağırlayacak

Erkek Basketbol Takımı, FIBA Kupası E Grubu 4. maçında yarın ekibi Spirou Basket'i konuk edecek.

Grupta ilk 3 maçın ardından averajla ikinci sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekip, yarın aynı puana sahip Spirou Basket'le saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka, ilk maçta rakibine deplasmanda 81-76 yenilmişti.

Grubun diğer karşılaşmasında Phoneix Brüksel, Hollanda temsilcisi Donar'ı Belçika'da ağırlayacak.

Avrupa'da 213. randevu

Avrupa kupalarında 213. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 212 maçta 109 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Bu müsabakalarda 16 bin 735 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 478 sayı gördü.

Kaynak: AA
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