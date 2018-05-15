Pınar Altuğ'a Mutlu Evliliğin Sırrını Verdi: Karşılıklı Anlayış
Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Yağmur bey sizinle sevişirken gözlerini kapatıyordur" şeklindeki yorumuyla gündeme gelen Pınar Altuğ, mutlu evliliğin sırrını verdi.
Evliliklerinin 10. yılını kutlayan Altuğ, "En zor zamanlarda eşim 'Benim seninle geçinmeye gönlüm var' der. Mutlu evliliğin sırrı karşılıklı anlayış" ifadesini kullandı.
"HER YERE BENİMLE BİRLİKTE GELDİ"
Hayatta yaptığım en güzel şey kızım Su diyen Pınar Altuğ, "Çocuğun gelişimi açısından 2 yaş çok önemlidir. Su, 2 yaşına gelinceye kadar onu yanımdan hiç ayırmadım. Nereye gittiysem set, toplantı her yere benimle birlikte geldi" dedi.
TAKİPÇİSİYLE DİYALOĞU OLAY OLMUŞTU
Bir takipçisi Pınar Altuğ'un eşiyle birlikte paylaştığı fotoğrafa "Yağmur bey sizinle sevişirken gözlerini kapatıyordur, çünkü bu tiple göz göze gelince insanın zevki gider" şeklinde yorum yapmıştı.
"SİZİN BANA BAKIP ZEVK ALMANIZ ACAYİP OLURDU"
Güzel oyuncu da bu yoruma tepkisiz kalmamış ve takipçisine şu cevabı vermişti: "Sizin bana bakıp zevk almanız bir acayip olurdu zaten, değil mi?"
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ya adamlara bak salak herifler adamla karıyı boşamanın derdine düşmüşler günahtır insanların yuvasını yıkmayınCevap Yaz 3 1 Yayından KaldırAÇIK SÖZLÜ: beyinsiz ALİ: karın seni aldatsın çevren sana boş ver takma kafana yuvan dağılmasın deseler eyvallah diyecek kadar geniş birisin sanırım. . .Yayından Kaldır
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Enayi salak koca olunca sende 60 yaş olunca enayi 25 yaşında olunca mutluluk olyurCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Evet karşılıklı anlayış. Kocası askerken en yakın arkadaşıyla yaşadığı mutluluk anlayışından bahsediyor herhalde. Her insan hata yapabilir ama bazıları yanlış yapıyor. Yanlışlar hatalarla karşılaştırılmasın Pınar Hanım. . Kocasını aldatan herkesi aldatır. .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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senin yaşındakiler 25 yılı geride bırakıyor.Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır