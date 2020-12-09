- Pierre Webo'ya kırmızı kart anının yayıncı kuruluş görüntüsü
09.12.2020 20:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:23
- Pierre Webo'ya kırmızı kart anının yayıncı kuruluş görüntüsü Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yaptığı ırkçı söylemlerinin görüntüsü yayıncı kuruluşun kameralarına böyle yansıdı.
- Pierre Webo'ya kırmızı kart anının yayıncı kuruluş görüntüsü
İSTANBUL - Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yaptığı ırkçı söylemlerinin görüntüsü yayıncı kuruluşun kameralarına böyle yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı