- Pierre Webo'ya kırmızı kart anının yayıncı kuruluş görüntüsü
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- Pierre Webo'ya kırmızı kart anının yayıncı kuruluş görüntüsü

09.12.2020 20:19 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:23

- Pierre Webo'ya kırmızı kart anının yayıncı kuruluş görüntüsü Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yaptığı ırkçı söylemlerinin görüntüsü yayıncı kuruluşun kameralarına böyle yansıdı.

- Pierre Webo'ya kırmızı kart anının yayıncı kuruluş görüntüsü

İSTANBUL - Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yaptığı ırkçı söylemlerinin görüntüsü yayıncı kuruluşun kameralarına böyle yansıdı.

- Pierre Webo'ya kırmızı kart anının yayıncı kuruluş görüntüsü
- Pierre Webo'ya kırmızı kart anının yayıncı kuruluş görüntüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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