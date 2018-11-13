Pierre van Hooijdonk, NAC Breda'da Transferden Sorumlu Yönetici Oldu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pierre van Hooijdonk, Hollanda Ligi takımlarından NAC Breda'da göreve başladı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Pierre van Hooijdonk, Hollanda Ligi ekiplerinden NAC Breda'da yönetici olarak göreve başladı. Hollanda Liginde son sırada bulunan NAC Breda'nın yaptığı açıklamada Pierre van Hooijdonk'un transferden sorumlu olacağı belirtildi.
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NAC Breda, teknik direktör Hans Smulders'in ayrılmasının ardından Pierre van Hooijdonk, Tim Gilissen, Mitchell van der Gaag ve Cor van Rooij'u takımın başına getirirken, Hooijdonk'a transfer görevi verildi. 48 yaşındaki futbol adamı, 2003-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de oynadıktan sonra NAC Breda'ya transfer olmuştu.
(Sporx)
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