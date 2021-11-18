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Philadelphia Fed İmalat Endeksi kasımda beklentileri aştı

AA / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Philadelphia Fed İmalat Endeksi kasımda beklentileri aştı

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, kasımda piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, kasımda piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, kasım ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, kasımda geçen aya kıyasla 15 puan artarak 39'a çıktı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde artış göstererek nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan endeksin, bu dönemde 24 değerini alması öngörülüyordu.

İmalat faaliyetlerindeki genişlemede geçen aya göre hızlanış olduğuna işaret eden endeks, ekimde 23,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Bu dönemde yeni sipariş endeksi 17 puanlık artışla 47,4 değerine çıkarken, sevkiyat endeksi 2 puan artarak 32,1 seviyesine tırmandı. İstihdam endeksi ise 4 puanlık azalışla 27,2 değerine geriledi.

Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

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AA / Dilara Zengin - Ekonomi Haberleri

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