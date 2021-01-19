Phil Neville ve David Beckham Inter Miami'de Tekrar Biraraya Geldi
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Phil Neville ve David Beckham Inter Miami'de Tekrar Biraraya Geldi

19.01.2021 17:14 | Son Güncelleme: 19.01.2021 17:18

Manchester United ve İngiltere milli takım formalarını birlikte giyen Phil Neville ve David Beckham'ın dostluğu 30 yıla dayanıyor. İngiltere kadın milli takımının 3 senedir başında olan Phil Neville görevinden istifa ederek Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami takımına teknik direktör olarak göreve geldi. İkili yıllar sonra tekrar biraraya gelmiş oldu.

Manchester United ve İngiltere milli takım formalarını birlikte giyen Phil Neville ve David Beckham'ın dostluğu 30 yıla dayanıyor. İngiltere kadın milli takımının 3 senedir başında olan Phil Neville görevinden istifa ederek Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami takımına teknik direktör olarak göreve geldi. İkili yıllar sonra tekrar biraraya gelmiş oldu.

Phil Neville ve David Beckham Inter Miami'de Tekrar Biraraya Geldi

Kaynak: Dugout

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