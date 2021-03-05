PGI.S Hayatta Kalma Turnuvası başlıyor | Ödül havuzu 60.000 dolar!
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PGI.S Hayatta Kalma Turnuvası başlıyor | Ödül havuzu 60.000 dolar!

05.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:01
PGI.S Hayatta Kalma Turnuvası başlıyor | Ödül havuzu 60.000 dolar!

KRAFTON, Inc. LAN ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilen espor festivali PUBG GLOBAL INVITATIONAL.S (PGI.S)'in bir parçası olan ve tek seferberlik turnuvası olarak bulunan özel turnuvanın başlangıç tarihlerini duyurdu.

LAN ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek PGI.S Hayatta Kalma Turnuvası 5-7 Mart tarihleri arasında başlayacak ve üç gün sürecek. PGI.S'teki üçüncü haftaya kadar performansları yüksek olan takımlar dörtlü olacak şekilde sekiz grup halinde mücadele edecekler. Toplamda 32 takımın yer alacağı turnuvada grup maçlarında en yüksek puanları toplayan sekiz takım, çeyrek final karşılaşmaları ile yarı finale yükselme mücadelesi verecekler.

Turnuvanın özel bir turnuva olması nedeniyle, aksiyon seviyesini en üst düzeyde hissetmek için ayarlamalar yapıldı; turnuvada daha kısa mavi alan, hızlı tempolu maçlar oluşturuldu. PUBG esports hayranları, aksiyon dolu mücadeleleri www.twitch.tv/pubgtvturkiye adresinden takip edebilecekler.

TURNUVANIN ÖDÜL HAVUZU 60.000 DOLAR!

Hayatta Kalma Turnuvası toplam ödül havuzuyla dikkatleri üstüne çekiyor. 60.000 dolar'lık turnuvanın kazananı 30.000 dolar'lık ödüle sahip olacak. Turnuva özel bir etkinlik olduğundan dolayı genel PGI.S sıralamasına katkıda bulunmayacak.

Krafton, Inc. her zaman yaptığı gibi oyuncuların Hayatta Kalma Turnuvası dahil olmak üzere PGI.S maçlarının galiplerini oyun içi ödüller kazanmaları için Pick'Em Challenge'ı düzenleyecek. Oyuncular, oyuncu içi espor sekmesini kullanarak ücretsiz oylama kuponlarını kazanabilirler ve PGI.S öğelerini satın alabilirler. 14 Nisan'a kadar sürecek olan etkinlikte PGI.S ürün satışlarının %30'u genel PGI.S ödül havuzuna eklenecek.

Yeni PGI.S Pick'Em Challenge eşyaları;

  • S VOTER'S PARAŞÜT PAKETİ + (2 oylama kuponu)
  • S VOTER'S SLR PAKETİ + (2 oylama kuponu)
  • S VOTER'S MOSIN NAGANT PAKETİ + (2 oylama kuponu)
  • S VOTER'S SCAR-L PAKETİ + (2 oylama kuponu)
  • S VOTER'S MINI14 PAKETİ + (2 oylama kuponu)
  • S HYDRODIP SİLAH PAKETİ+ (11 oylama kuponu)

Sekiz farklı bölgeden 32 takımın mücadele edeceği turnuva, 28 Mart'a kadar sürecek. Oyuncular büyük ödül havuzundan kendilerine pay almak için savaşacaklar.

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