Pfizer, 2021'de koronavirüs aşısından yaklaşık 15 milyar dolarlık gelir hedefliyor

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Amerikan ilaç şirketi Pfizer, yeni tip koronavirüs aşısından bu yıl yaklaşık 15 milyar dolarlık gelir elde etmeyi beklediklerini açıkladı. Şirket ayrıca 2020'nin son çeyreğinde 154 milyon dolarlık satış yaptı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, 2020'nin dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Açıklamada, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelirin 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 11,7 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Pfizer'ın 2021 yılı genelinde elde etmesi beklenen gelirin ise 59,4 milyar dolar ila 61,4 milyar dolar arasında olacağı tahmin edildi.

2020'NİN SON ÇEYREĞİNDE 154 MİLYON DOLARLIK SATIŞ

Şirketin 2020 genelindeki gelirine ilişkin verilerin de yer aldığı açıklamada, Pfizer'ın gelirinin 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artarak 41,9 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Pfizer'ın Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği Kovid-19 aşısından 2020'nin son çeyreğinde 154 milyon dolarlık satış yaptığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 aşısından 2021'de yaklaşık 15 milyar dolarlık gelir elde edilmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin