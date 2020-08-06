PFDK, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklaması ve hareketleri...
PFDK, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklaması ve hareketleri nedeniyle toplamda 75 gün hak mahrumiyeti ile 66 bin TL para cezası verdi.
06.08.2020 17:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:26
PFDK, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklaması ve hareketleri nedeniyle toplamda 75 gün hak mahrumiyeti ile 66 bin TL para cezası verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA