PFDK, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklaması ve hareketleri... PFDK, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklaması ve hareketleri nedeniyle toplamda 75 gün hak mahrumiyeti ile 66 bin TL para cezası verdi.

PFDK, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'na sportmenliğe aykırı açıklaması ve hareketleri nedeniyle toplamda 75 gün hak mahrumiyeti ile 66 bin TL para cezası verdi. - İSTANBUL Kaynak: İHA