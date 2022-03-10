PFDK ağır fatura kesti! Fenerbahçe ve Trabzonsporlu futbolculara men cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Fenerbahçe- Trabzonspor maçında forma giyen 3 futbolcuya men cezası verdi.

MERT HAKAN YANDAŞ'A 2 MAÇ CEZA

Pfdk, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'ye 1 maç, Mert Hakan Yandaş'a ise 2 maç ceza verdi. Öte yandan Trabzonspor forması giyen Tymoteusz Puchacz'a ise 2 maçtan men cezası verdi. Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a da 1 maç ceza verildiği duyuruldu.Mert Hakan Yandaş ve Tymoteusz Puchacz'a hakaret nedeniyle 2 maç ceza verilirken, İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördüğü için 1 maçla cezalandırıldı.