SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› PFDK ceza yağdırdı - Spor
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mehmet Selim Kiraz, Van, Spor

PFDK ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk ile idareci idarecisi Mehmet Selim Öğünmez'e muhabirlere yönelik saldırısı nedeniyle 14 bin 500 lira para cezası verdi.

14.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:42
PFDK ceza yağdırdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk ile idareci idarecisi Mehmet Selim Öğünmez'e muhabirlere yönelik saldırısı nedeniyle 14 bin 500 lira para cezası verdi.


Van Spor FK, geçtiğimiz salı günü evinde Etimesgut Belediyespor ile oynadığı müsabakasında yaşananları değerlendiren PFDK, ev sahibi ekibin yöneticilerine ceza verdi. Kurul, yaptığı toplantıda Van Spor FK Başkanı Servet Yenitürk'ün 8 Mart 2020 tarihinde oynanan Van Spor FK-Etimesgut Belediyespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, muhabire yönelik hakareti nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti ve 6 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Van Spor FK idarecisi Mehmet Selim Öğünmez'in, muhabirlere yönelik saldırısı nedeniyle 40 gün hak mahrumiyeti ve 8 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, Etimesgut Belediyespor Kulübünün 8 Mart 2020 tarihinde oynanan Van Spor FK-Etimesgut Belediyespor TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 bin 500 TL para cezasına çaptırılırken, Türkiye Spor Yazarları Derneği Disiplin Kurulu'na sevk edilen gazeteci Orhan Olgun ise 15 gün süresi boyunca akreditesi iptal edilerek basın tribünlerine girişi yasağı getirildi. - VAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Spor
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Uzmanlar günlük yaşamda virüs bulaştıran en büyük tehlikeyi işaret etti Spor
Uzmanlar günlük yaşamda virüs bulaştıran en büyük tehlikeyi işaret etti
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray doktoru, suskunluğunu bozdu Spor
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray doktoru, suskunluğunu bozdu
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Spor
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik Spor
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Spor
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
İstanbul'da liseden mezun olup üniversiteyi kazanamayan gençler, bir yıl daha öğrenci kartı kullanabilecek
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı
UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarının ertelendiğini açıkladı
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Kanada Başbakanı, 14 gün boyunca evden çalışacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Vladimir Putin İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy
Magazin Emrah Demet Akalın Burcu Kıratlı Tuğba Melis Türk
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Hikmet Karaman
Daha Fazla Mart Açıklama Cuma Namazı Koronavirüs
Şu an buradasınız: PFDK ceza yağdırdı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 10:28:51. #1.14#