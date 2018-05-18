Petronas'ın Yeni Ar-Ge Merkezi İtalya'da Açıldı

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Petronas, İtalya'nın Torino şehrinde 60 milyon dolar yatırımla devreye aldığı yeni Küresel Araştırma ve Teknoloji Merkezi ile yağ teknolojilerinde yeniliklere imza atmaya hazırlanıyor.

Tüm dünyada önde gelen petrol şirketlerinden birisi olarak 1974 yılından bu yana madeni yağ pazarında olan ve 25 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Petronas, İtalya'nın Torino şehrinde devreye aldığı yeni Küresel Araştırma ve Teknoloji Merkezi çalışmalara başladı. Yeni açılan Ar-Ge Merkezi, önemli OEM ortaklarıyla yapılan işbirlikleri ve ortak mühendislik çalışmaları ile uzun yıllardır edinilen birikim ve tecrübelerin önemli bir yansıması olarak dikkat çekti.

FCA (Fiat-Chrysler Grubu) ve CNH Grubu (Case-New Holland) ile olan uzun soluklu ortaklığın da ön plana çıktığı Ar-Ge Merkezi'nin açılışında konuşan Grup CEO'su ve Petronas Madeni Yağlar Genel Müdürü Giuseppe D'Arrigo, "Ortaklarımızla yakın işbirliği içinde çalışmak, deneyimlerini, teknik becerilerini ve uzmanlıklarını paylaşmak, bizim için kazanmanın anahtarını oluşturuyor" dedi.

Teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceklerinin altını çizen D'Arrigo, işletmelerin büyümek için ihtiyacı olan teknoloji çözümlerini sunma sözü verirken, karbondioksit emisyonlarının en önemli gündem maddeleri olduğunu ve bu bağlamda yatırımlarının yüzde 75'ini teknoloji ve ortak mühendislik alanındaki benzersiz yaklaşımıyla emisyon azaltma çalışmalarının oluşturduğunun altını çizdi.

İtalya'daki yeni merkezin başına geçecek olan Petronas Downstream Pazarlama Başkan Yardımcısı ve Petronas Madeni Yağlar Yönetim Kurulu Başkanı Dato' Sri Syed Zainal Abidin Syed Mohd Tahir ise açılış esnasında yaptığı konuşmada, endüstrinin öncelikli sorunlarından biri olan karbon emisyonlarını azaltmaya yardımcı olacak akışkanlar ve yağlar üzerinde daha fazla araştırma yapma ve geliştirme taahhüdünü yineledi.

Syed Zainal yapmış olduğu değerlendirmede: "Torino'daki modern teknolojiye sahip gelişmiş merkezimiz, dünyadaki araştırma ve geliştirme çalışmalarımızın kalbini oluşturuyor. Petronas'ın büyüme stratejisi içerisinde önemli bir rol oynarken, Avrupa'daki konumuyla öncelikle yerel ihtiyaçlara odaklanmış bir araştırma merkezi olması itibariyle asıl amacının da ötesine geçiyor. Petronas Madeni Yağların Asya, Afrika, Latin Amerika ve Kuzey Amerika'daki işlerinin teknolojik ve teknik gereksinimlerini karşılamak için küresel uzmanlık sunmak üzere de yine bu merkezden yararlanacağız. Bu sayede dünya çapındaki müşterilerimizin sektör liderlerinin beklediği en iyi anlama, destek ve bakım seviyesine sahip olmasını sağlayacağız" dedi.

Yapılan bilgilendirmede; İtalya'daki yeni Ar-Ge Merkezi'nin açılışı, aynı zamanda hem mühendislik, hem de Petronas Selenia Quadrifoglio gibi özel olarak geliştirilmiş ürünler ile Fiat Chrysler Automobiles ve de CNHi ile kurulan yakın işbirliklerini ön plana çıkarmak için iyi bir fırsat olduğu kaydedildi. - İSTANBUL