Petrol Ofisi ve GEA, yangın söndürme istasyonları kuruyor

Petrol Ofisi, orman yangınlarına karşı daha hızlı mücadele için arama kurtarma çalışmalarında bulunan GEA işbirliğiyle yangın söndürme istasyonları kuruyor.

Petrol Ofisi, orman yangınlarına karşı daha hızlı mücadele için arama kurtarma çalışmalarında bulunan GEA işbirliğiyle yangın söndürme istasyonları kuruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir ve Antalya'da kurulması planlanan yangın söndürme istasyonlarında, orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik, yangına dayanıklı koruyucu malzemeler, el aletleri, su pompaları, jeneratör, motorlu testereler gibi ekipmanlar bulunacak.

GEA'nın yangın istasyonlarından biri Petrol Ofisi'nin desteği ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi, Sazlı Köyü'nde kurulmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, orman yangınları ile mücadelede, henüz başlangıç aşamasındaki hızlı ve etkin müdahalenin çok değerli olduğuna dikkati çekti.

Şiper, Petrol Ofisi'nin, Türkiye'nin sadece bugününü değil aynı zamanda yarınlarını da düşünerek adımlar attığını vurgulayarak, "Her sorunda, doğal afetlerde olduğu gibi bu son yangınlarda da bir yandan mevcut yangınla mücadeleye destek verirken bir yandan da geleceği düşünerek adımlar attık. Zaten işbirliği içinde olduğumuz GEA ile yaşanmamasını temenni ettiğimiz yangınlara hızlı ve etkin müdahale için belirli yerlerde orman yangın söndürme istasyonları kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Petrol Ofisi son dönemdeki orman yangınlarımda, yangınla mücadeleye bir yandan çalışanları ile gönüllü katılım sağlarken diğer yandan da eldiven, başlık, kıyafet, bot gibi yanmaz ekipman desteği vermişti. Şirket aynı zamanda yangınla mücadele eden helikopter ve uçaklara yakıt hibesinde de bulunmuştu.

İki kurum arasındaki işbirliğinde Petrol Ofisi son olarak GEA'nın yakıt sponsoru olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı