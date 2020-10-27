Petrol Ofis'ine sosyal medya alanında ödül
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Petrol Ofis'ine sosyal medya alanında ödül

27.10.2020 11:33 | Son Güncelleme: 27.10.2020 11:38
Petrol Ofis'ine sosyal medya alanında ödül

Petrol Ofisi, sosyal medya liderlerinin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2020'de üç ödülün sahibi olduPetrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, şirket, BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliğiyle düzenlenen Social Media Awards Turkey 2020'de biri altın, ikisi gümüş toplam 3 ödül aldı.

Petrol Ofisi, sosyal medya liderlerinin ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey 2020'de üç ödülün sahibi oldu

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, şirket, BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliğiyle düzenlenen Social Media Awards Turkey 2020'de biri altın, ikisi gümüş toplam 3 ödül aldı.

Şirket, tüm sektörlerden markaların yıl boyunca sosyal medya performanslarını tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirildiği SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri'nde Altın Ödül alırken, Petrol Ofisi Sosyal Lig ile de 1 Mart 2019-31 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen sosyal medyadaki en başarılı kampanya ve projelerinin değerlendirildiği Jüri Ödülleri'nde "Fikir Önderi ve Fenomen Kampanyası" ve "Sayfa ve Topluluk Yönetimi" kategorilerinde iki Gümüş Ödül birden kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Düzey Pazarlama Yöneticisi (CMO) Beril Alakoç, Petrol Ofisi'nin iletişim stratejisini belirlerken "müşteri odağı ve içgörü" ile "veri" konularına özen gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Veriden beslenen içerik stratejisine çok inanıyoruz. İnsanlar ancak ve ancak ilgi duydukları, kendilerine yakın ve doğru buldukları içerikleri izliyor. Bu sebeple markanın odakta olduğu içerikler değil, insanların odakta olduğu ancak markaya çapalanmış, marka amacına hizmet eden, gerçek ve samimi içerikler üzerine çalışıyor, yatırımlarımızı da bu yönde yapıyoruz. Bu içerikleri prodüksiyon açısından da çok kaliteli yapmaya özen gösteriyor, marka yatırımımızı da gittikçe arttırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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