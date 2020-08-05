Petlas çiftçilere destek oluyor Petlas, farklı finans kuruluşları ile yaptığı iş birlikleriyle çiftçilere taksitlendirmeyle ödeme kolaylığı sağlıyor ayrıca lastik konusunda ihtiyaçlarına yönelik de teknik destek veriyor.

Petlas, farklı finans kuruluşları ile yaptığı iş birlikleriyle çiftçilere taksitlendirmeyle ödeme kolaylığı sağlıyor ayrıca lastik konusunda ihtiyaçlarına yönelik de teknik destek veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli markası Petlas, zirai ürün grubu kategorisinde en çok tercih edilen markalar arasında yerini alıyor.

Tarımın geliştirilmesine yönelik büyük projelerde üzerine düşen sorumlulukları her zaman yerine getiren şirket, yerli sermaye, yerli mühendislik ve yerli iş gücü ile ürettiği tarım lastikleriyle, tarım makinesi ve traktör üreticilerinin orijinal ekipman olarak tercih ettiği marka olma özelliği taşıyor.

Zirai ürün, zirai ekipman ve traktör grubunda Petlas'ın yanı sıra, Starmaxx ve Harvester markalarıyla da geniş bir gamı sunuluyor. Petlas, bu alanda Türkiye'de ürün çeşitliliğinde lider olarak konumlanıyor.

Petlas'ın farklı finans kuruluşları ile yaptığı iş birlikleri, çiftçilere taksitlendirmeyle ödeme kolaylığı sağlarken, çiftçiler Petlas ürünlerini, İş Bankası İmece Kart ile 6 ay, DenizBank Üretici Kart ile 5 ay, TEB Harman Kart ile 5 ay, Vakıfbank Tarım Kart ile 4 ay boyunca faizsiz dönem avantajından yararlanarak temin edebiliyor.

Petlas'ın Tarım Kredi ve Pancar Kredi Kooperatifleri ile imzalamış olduğu anlaşmalı tedarikçi anlaşmaları sayesinde, kooperatif üyesi çiftçiler Petlas ürünlerini kurum aracılığı ile temin edebiliyor.

Petlas'ın çiftçilere desteği, sadece satın almayı değil, kullanım zamanını da kapsarken, şirket çiftçilerin lastik konusunda ihtiyaçlarına yönelik teknik destek veriyor.

Şirket, Starmaxx ve Harvester ürünlerini kullanan tüm çiftçilere yerinde deneyimli zirai ürün destek ekibiyle teknik danışmanlık hizmeti sunuyor.

Farklı coğrafyalarda 110'dan fazla ülkeye, yılda 210 ihracat gerçekleştiren ve Türkiye'nin en büyük lastik ihracatçısı olan Petlas, tarım lastikleri sektöründe küresel rekabetin başarılı oyuncuları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA