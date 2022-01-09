Petkimspor'dan keyifsiz başlangıç

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) -

ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon kadrosunu sezon başında ve lig içinde yenileyip ne yapsa bir türlü puan tablosunda dipten kurtulamayan Aliağa Petkimspor, Can Sevim'in yerine göreve getirilen Antrenör Burak Gören yönetimindeki ilk maçta İzmir derbisinde Pınar Karşıyaka'ya farklı yenildi. Geçen hafta koronavirüs kabusuyla boğuşup takımda 6 oyuncu virüse yakalandığı için Beşiktaş'la deplasmanda oynaması gereken maçı ertelenen Petkim, salgını yendikten sonra Gören yönetiminde ilk sınavda yeni bir başlangıç yapamadı. Karşıyaka deplasmanından 91-79 mağlup ayrılan Aliağa ekibi ligde 15 maçta 13'üncü yenilgisini aldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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