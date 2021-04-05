Hatay faciası sonrası G.Saray'da gidecekler ve kalacaklar belli oldu

Alman ekibi RB Leipzig'den kiralık olarak alınan ve Cim-Bom'da son sezonunu geçiren Marcelo Saracchi, formsuz görüntüsü ve bireysel hataları sebebiyle geleceğini tehlikeye attı. Son maçta yaptığı hatalarla sabırları taşıran Uruguaylı sol bek ile yola devam edilmeme kararı alındı, önümüzdeki sezon için başka alternatiflere bakılacak. Aslan, sağ beke de bir takviye yapacak.