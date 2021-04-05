Hatay faciası sonrası G.Saray'da gidecekler ve kalacaklar belli oldu

Alman ekibi RB Leipzig'den kiralık olarak alınan ve Cim-Bom'da son sezonunu geçiren Marcelo Saracchi, formsuz görüntüsü ve bireysel hataları sebebiyle geleceğini tehlikeye attı. Son maçta yaptığı hatalarla sabırları taşıran Uruguaylı sol bek ile yola devam edilmeme kararı alındı, önümüzdeki sezon için başka alternatiflere bakılacak. Aslan, sağ beke de bir takviye yapacak.
Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'den kiralanan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi ile Hatay maçı sonras yola devam edilmememe kararı alındı.Son dönemdeki formsuz görüntüsü ve bireysel hataları sebebiyle teknik ekip ve taraftarı sinirlendiren oyuncunun mukavelesi uzatılmayacak. Uruguaylı futbolcuya teşekkür edilecek, başka alternatifler masaya yatırılacak.
LİGİN İLK YARISINDA İYİYDİ
Süper Lig'de özellikle ikinci yarıda performansı düşen ve birçok hata yapan futbolcu, ilk yarıdaki oyununu mumla arattı. Nagatomo'dan sonra o bölgede hücum ve defans dengesi de tam olarak sağlayamadı. Galatasaray, yeni sağ bek için de arayışlara başladı.