AKDENİZ, MERSİN (İHA) - - Peru'da 7.3 büyüklüğünde deprem

LİMA - Peru'nun kuzeyinde 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Peru'da 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin Barranca kentinin 45 kilometre kuzeyinde yerin 80 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Deprem nedeniyle Bagua bölgesi ve çevresindeki bazı evlerde büyük hasar meydana geldiği öğrenildi. Depremin Kolombiya ve Ekvador'da da hissedildiği bildirildi. Evador'un Loja eyaletinde binalarda hasar oluştuğu belirtildi.