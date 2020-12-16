- Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem
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- Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem

16.12.2020 22:12 | Son Güncelleme: 16.12.2020 22:31

- Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

- Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem

LİMA - ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. USGS, depremin merkez üssünün Arequipa eyaletine bağlı Quequena'nın 6 km doğusu olduğunu ve depremin 83,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

Yerel sismologlar ise, depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı. Depremde mal ve can kaybı yaşanıp yaşanmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

- Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem
- Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem
- Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem
- Peru'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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