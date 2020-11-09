Performansıyla sert eleştirilerle karşılaşan Vedat Muriqi, milli takımda kadro dışı kalacak

Sancılı bir transfer sürecinin ardından 17.5 milyon euro + bonuslar karşılığında Lazio'ya imza atan Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, dün oynanan Juventus karşılaşmasının ardından hem İtalyan basını hem de taraftarların sert tepkisiyle karşılaştı. Başarılı golcü yaşananların ardından bir darbe de milli takımdan yedi.

Sarı Lacivertlilerde son zamanlarda tek seferde en çok ödenen bonservis bedeliyle İtalyan ekibi Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, dün oynanan dev karşılaşmada takımın birinci forveti Immobile'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendini ilk 11'de buldu.

Üst üste Torino, Zenit ve Juventus maçlarında ilk 11'de başlayan Kosovalı golcü Juventus karşısındaki futboluyla hayal kırıklığı yarattı.

BOŞ KALEYE GOLÜ ATAMADI

Juventus'un golü sonrası rakip kaleyi abluka altına alan Lazio, 20. dakikada Milinkovic Savic'in arka direğe indirdiği topta Vedat Muriqi ile gole çok yaklaştı. Ancak altı pas çizgisi üzerinde önüne gelen topu kaleye gönderemeyen Vedat Muriqi, maçın geri kalanında yaptığı pas hatalarıyla Lazio taraftarına adeta saç baş yoldurttu.

İTALYAN BASININDAN ELEŞTİRİ

İtalyan basını Vedat Muriqi'nin performansını manşetlere taşıdı. Calciomercato maç haberinde futbolculara verdiği notlarda Vedat'a en düşük puanlardan olan 5'i verdi ve yorum olarak, "Kosovalı forvet yine etkili olamadı. Inzaghi onu ilk 11'de oynatmaya devam ediyor ancak gol atamıyor. 20. dakikada Savic'in müthiş pasında boş kaleye topu ağlara gönderemedi." ifadelerini kullandı.

Tuttosport maç haberinde Vedat'ın ilk yarıda yüzde yüzlük gol fırsatından yararlanamadığını ve ikinci yarının başında kötü oyunu sonrası oyundan alındığına vurgu yaptı.

TARAFTAR İSYANDA: F.BAHÇE'YE GERİ VEREBİLİRİZ

Lazio taraftarları, Kosovalı forvet hakkında "Onun için bu kadar para ödediğimize inanamıyorum? Bu kategoride oynayamıyor", "Muriqi'nin futbolu çok yetersiz, çok kıt. Boş kaleye bile atamıyor" gibi yorumlar yaptılar. Sert eleştirilerin ardından Fenerbahçe taraftarları eski futbolcularını korurken bir Lazio taraftarının "Muriqi'yi devre arasında size (Fenerbahçe) bedavaya verebiliriz" cevabı dikkat çekti. Bir başka kullanıcı ise "Burası Fenerbahçe değil! Fenerbahçe'de oynayabilir ama İtalya seviyesinde değil" yorumunu yaptı.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE MİLLİ TAKIMDA KADRO DIŞI KALACAK

Bu gelişmelerin ardından Milli Takım'dan gelen haberle bir kez daha sarsıldı.

Kosova basınında her alan habere göre Fenerbahçe'den 17.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olan futbolcu ülkesinin oynayacağı Milli maçlarda kadrodan çıkarılacak. Yeni koronavirüs politikası nedeniyle oynadıkları kulüplerde pozitif vaka görülen futbolcuları Arnavutluk, Slovenya ve Moldova maçlarında kadroya almama kararı alan Kosova Futbol Federasyonu, takımında pozitif vaka görülen Muriqi'yi de takıma dahil etmeyecek.

Özellikte İtalya'da artan vaka sayıları nedeniyle Lazio, Roma, Inter, Fiorentina, Genoa ve Sassuolo takımlarında forma giyen futbolcular için alınan bu karar eleştirilse de Vedat Muriqi'nin de aralarında bulunduğu Kosovalı futbolcular, Milli Takım formasından mahrum kalacak.