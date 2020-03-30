SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Pereira ve Guılherma 8 yıl sonra Trabzonspor'da buluşarak ortak oldular - Spor
Trabzonspor, Jose Sosa, Spor

Pereira ve Guılherma 8 yıl sonra Trabzonspor'da buluşarak ortak oldular

Trabzonspor'un başarılı oyuncuları Pereira ve Guılherme 8 yıl sonra Süper Lig'de bordo-mavili forma altında buluşarak ortak oldular.

30.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:28
Pereira ve Guılherma 8 yıl sonra Trabzonspor'da buluşarak ortak oldular

Trabzonspor'un başarılı oyuncuları Pereira ve Guılherme 8 yıl sonra Süper Lig'de bordo-mavili forma altında buluşarak ortak oldular. Takım kaptanı Jose Sosa ise iki oyuncunun ortaklığına vatandaşı Campi ile cevap verdi.

Koronavirüsü nedeniyle Süper Lige verilen arada oyuncular evlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu sıkıntılı süreçte evlerinde kalarak bir birleriyle görüşme imkanı bulamayan oyuncular sosyal medya üzerinde yaptıkları antrenmanları paylaşırken bir birlerine de mesajlar göndererek moral bulmaya çalışıyorlar. Trabzonspor'un Portekizli oyuncusu Joao Pereira'da, sosyal medyayı en çok kullanan isimlerin başında geliyor.

Başaralı sağ kanat oyuncusu Pereira, devre arasında Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor'a transfer olan Brezilyalı oyuncu Guılherme ile Portekiz'de bir birlerine rakip oldukları maçın fotoğrafını paylaştı. Söz konusu dönemde Pereira, Sporting Lizbon forması giyerken, Guılherme ise Gil Vicente forması giyiyordu. İki oyuncu 8 yıl sonra bordo-mavili takımda buluştu. Portekizli oyucu 'en iyi ortak kim' sorusuna Guılherme ile birlikte olan fotoğrafını paylaşırken, takım kaptanı Sosa ise Campi ile ayak tenisi oynadıkları anın fotoğrafını paylaşarak Pereira'ya yanıt verdi. - TRABZON

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Belçika'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca Spor
Belçika'dan Galatasaray'ın yıldızına kanca
Barcelona'da görülmemiş fedakarlık! Kesinti miktarı dudak uçuklattı Spor
Barcelona'da görülmemiş fedakarlık! Kesinti miktarı dudak uçuklattı
Tokyo Olimpiyatlarının başlama tarihi belli oldu Spor
Tokyo Olimpiyatlarının başlama tarihi belli oldu
Terim'in taburcu olması sonrası, kızı Buse'den ilk paylaşım geldi Spor
Terim'in taburcu olması sonrası, kızı Buse'den ilk paylaşım geldi
F.Bahçe'den tarihi koronavirüs yardımı! Spor dünyasına dev çağrı Spor
F.Bahçe'den tarihi koronavirüs yardımı! Spor dünyasına dev çağrı
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim hastaneden taburcu edildi Spor
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim hastaneden taburcu edildi
Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim
Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti
Futbolcu Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
Futbolcu Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın
Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi
Ekrem İmamoğlu, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeyi anlattı: Sesi çok iyiydi
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
Galatasaray'dan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak açıklaması: Tedavileri devam ediyor
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı
İttifak Holding Konyaspor, Robert Mak ile yollarını ayırdı
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Fatih Terim'den emeklilik açıklaması: Ne bırakması? Çok daha güçlü döneceğim
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Futbolculardan 'koronavirüs'e karşı alkış toplayan hareket
Futbolculardan 'koronavirüs'e karşı alkış toplayan hareket
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi
Fatih Terim'in kızı Buse Terim: Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama: 1-2 güne kadar bir test daha yapılacak
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
Mike Tyson'dan yıllar sonra gelen kaplan itirafı: 250 bin dolar ödemek zorunda kaldım
Evde temizlik yapan güzel spor spikeri sosyal medyayı salladı
Evde temizlik yapan güzel spor spikeri sosyal medyayı salladı
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Futbol ligleri 3 Mayıs'ta başlamayacak
Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif
Derby County'den Ferdi Kadıoğlu'na 13 milyon sterlinlik teklif
Boateng, Aubameyang'ı 'Come to Beşiktaş' diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı
Boateng, Aubameyang'ı "Come to Beşiktaş" diyerek siyah-beyazlı takıma çağırdı
Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak
Galatasaray; Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalayacak
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi
Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi
Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek
Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek
Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı
Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular
Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Fahrettin Koca Zekeriya Birkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Serdar Ortaç Chloe Loughnan Seren Serengil
Spor Arda Turan Fatih Terim Yılmaz Vural Hikmet Karaman Hikmet Karaman
Daha Fazla Polis Açıklama Fatih Terim Büyükçekmece
Şu an buradasınız: Pereira ve Guılherma 8 yıl sonra Trabzonspor'da buluşarak ortak oldular - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 16:22:21. #1.14#
title