Vitor Pereira yıldız dinlemiyor! Ozan Tufan ve Mesut Özil'e çok ciddi uyarı

Sarı-Lacivertliler'in Portekizli hocası Vitor Pereira, fizik durumundan memnun olmadığı oyuncularına uyarı yaptı, Ozan Tufan'a ise ciddi ikaz geldi. Pereira'nın beklentilerinin altında kalan simler ise Lemos, Ozan ve Mesut. Özellikle Ozan Tufan yine kiloları nedeniyle uyarı aldı.

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki dizilişinin 3-4-2-1 olması bekleniyor. Hücum ve defans arasında sıkı bir geçiş oyunu izletmeyi planlayan Pereira, orta alana çok önem veriyor.

BEKLEDİĞİNİ ALAMADI

Şimdiye dek Ozan Tufan ve Mesut Özil'den beklediğini alamayan Portekizli hoca, Pelkas ve Zajc'tan ise memnun. Ozan Tufan ise satılamadı ve yedek kalması sorun olacak.

"FİT HALE GEL"

Vitor Pereira, sağ beke alternatif olarak düşündüğü Ozan'a kilo uyarısında bulundu. Fanatik'teki habere göre, Pereira, Ozan Tufan'ın kilo fazlası olduğunu bu nedenle oyuncunun temposunun düşük olduğunu ifade etti. Portekizli teknik adam öğrencisinden fit hale gelmesini istiyor.

Vitor Pereira açık açık söylemese de Mesut Özil'in şimdiye dek olan formundan da memnun değil.

Ozan Tufan ve Mesut Özil'in yeni sezonda sürpriz olsa da yedek kalabileceği dillendiriliyor.