Perakende sektörü temsilcileri aşılanmanın yaygınlaşmasıyla normale dönmeyi istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Perakende sektörü temsilcileri aşılanmanın yaygınlaşmasıyla normale dönmeyi istiyor

Perakende sektörü temsilcileri aşılanmanın yaygınlaşmasıyla normale dönmeyi istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Perakende sektörünün temsilcileri Haliç Kongre Merkezi'nde 'Perakende Günleri 21' organizasyonunda bir araya geldi.

Perakende sektörünün temsilcileri Haliç Kongre Merkezi'nde 'Perakende Günleri 21' organizasyonunda bir araya geldi. Sektör temsilcileri aşılanmanın yaygınlaşması ile birlikte normale dönerek sektörün tekrar eski günlere dönmesini umuyor.

Perakende sektörünün temsilcilerinin bir araya geldiği 'Perakende Günleri 21' Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Etkinliğin açılışında gerçekleşen basın toplantısına Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Hüseyin Altaş, Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği Başkanı Melih Şahinöz, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe katıldı. Toplantıda perakende sektörünün pandemi döneminde yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümü gibi konular ele alındı. Sektör temsilcileri, pandemiden en fazla olumsuz yönde etkilenen sektörlerden birinin perakende sektörü olduğunu belirtti. Aşılamanın yaygınlaşmasıyla normal hayata dönmeyi umduklarını belirten sektör temsilcileri, kamu ve özel sektör işbirliğiyle de pandeminin yaralarının sarılmasının gerektiğine dikkat çekti.

Toplantı da konuşan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, "Pandemi de sektör olarak yüzde 70 küçülme yaşadık. TÜRES olarak 200 milyar liranın üstünde işlem hacmi olan bir sektörü temsil ediyoruz. Temsil ettiğimiz sektörde 2 milyona yakın çalışanımız var, 150 bine yakın irili ufaklı lokanta ve restoranlar var. Bu süreçte bizimle birlikte arka planda olan tedarikçilerimiz de sıkıntı çekti. Anadolu'da peynir üreten işletme dahi restoranların kapalı olmasından dolayı olumsuz etkilendi. Bunun gibi tedarik zincirinde yer alan birçok işletme sıkıntılar yaşadı. Pandemi sürecinde sektörümüzde yaşanan sıkıntılara çözüm bulmaya çalıştık. Devletimizle irtibatlı olarak çözümler üretmeye çalıştık. KDV'nin yüzde 1'e inmesi, kira desteği gibi birçok çalışmada devletimizle ortak çalışarak çözümler üretmeye çalıştık. Önümüzdeki dönemde de yaşanabilecek problemleri aşarak normal hayatımıza dönmeyi umuyoruz" dedi.

Pandeminin bitmediğini ama en kötü günlerin geride kaldığını vurgulayarak sözlerine başlayan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel şöyle konuştu: "Zorlu bir 15 ay geçirdik. Tüm dünya için zor bir dönemdi. ABD ve Avrupa'da asırlık markaların iflaslarına tanık olduk. Birçok küresel marka yüzlerce mağazasını kapatarak ayakta kalabildi. Çok şükür Türkiye'de biz bu dönemi daha az hasarla atlattık. Bunu elbette tek başımıza başaramazdık. Dayanışma ile bugünlere geldik. Devletimiz imkanlar ölçüsünde hep yanımızdaydı. Salgının ilk döneminde vergi ve SGK primlerinin ötelenmesi, Uygun faizli kredi imkanı, Kiralamalarda KDV ve stopaj oranlarının düşürülmesi, Son olarak Kısa Çalışma Ödeneği markalarımıza nefes aldırdı. Beklentilerimiz tam karşılanmamakla birlikte bu destekler çok önemliydi. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere markalarımıza kamu otoritesinin desteğinin sağlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum". - İSTANBUL

Perakende sektörü temsilcileri aşılanmanın yaygınlaşmasıyla normale dönmeyi istiyor
Perakende sektörü temsilcileri aşılanmanın yaygınlaşmasıyla normale dönmeyi istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Seda Sayan Hülya Avşar Demet Özdemir
Spor Arda Turan Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Perakende sektörü temsilcileri aşılanmanın yaygınlaşmasıyla normale dönmeyi istiyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 13:37:04. #1.16#

title