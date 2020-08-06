HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Perakende devlerine şık tasarımlarla mekansal konfor sunuyorlar

AVM, havalimanı gibi mekanlarda tasarımlarını yaşatan YOO Mimarlık, perakende alanında da projelendirme yapıyor.

Perakende devlerine şık tasarımlarla mekansal konfor sunuyorlar
06.08.2020 11:20 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:24

AVM, havalimanı gibi mekanlarda tasarımlarını yaşatan YOO Mimarlık, perakende alanında da projelendirme yapıyor.

Türk ve dünya lüks perakende sektörünün de önde gelen oyuncuları arasında yer alan Beymen'in Türkiye'nin seçkin noktalarında hizmete sunduğu mağazaları Mimar Holding'e bağlı bir mimarlık şirketi YOO Mimarlık tarafından projelendirildi.

YOO Mimarlık ve bağlı olduğu Mimar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Orçun Özkan "Beymen ile çalışmaktan ve perakende sektöründe kendilerine hizmet vermekten oldukça mutluyuz. Türk perakende sektörüne katkı sağlayacak bu vb. iş birliği çalışmalarının sürmesi en büyük dileğimiz.

Tasarım yaklaşımımız; mağazaları hem iç mekan olarak ele almak hem de cephesiyle beraber mağaza kimliğinin her açıdan ön planda olmasını vurgulamak" dedi.

"Farklı malzeme ve teknikler ile mekansal konforu sağlarken bu çeşitliliğin mekan organizasyonundan rahatça okunabilmesini sağlıyoruz" diyen Özkan, "Mevcut yapıya ait mekansal ögeleri sirkülasyon, renk ve ışık gibi ögeleri kullanarak marka kimliğini destekler hale getiriyoruz. Havalimanı gibi birçok farklı markanın yer aldığı bir sirkülasyon alanında Beymen Club mağazasının vurgulanabilmesi için cephede aydınlatma elemanları ve döşemede havalimanının mevcut döşemesi ile kontrast oluşturan renkte bir mermer tercih edildi. Girişte yer alan vitrinlerle mağazayı sınırlamak yerine tüm cepheyi kapsayan geniş bir giriş ile insanları içeri çekmek amaçlandı. Mağaza içindeki tüm ürünlerin dışarıdan algılanabilmesi için duvar ünitelerinde hafif strüktür tercih edildi.

Mağaza tasarımındaki deneyimlerimizle amacımız bu sınırları fırsata çevirerek müşteri konforunu optimum seviyeye getirmek" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket kurdurmuş Ekonomi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun bir foyası daha ortaya çıktı: Paraları aklamak için 2 milyon liralık şirket...
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Güncel
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey Politika
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü 3. Sayfa
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis Güncel
2 çocuk annesinden 'cinsel içerikli bir oyunda' para karşılığı soyunmasını isteyen reklamcıya 1 yıl 8 ay hapis
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi Politika
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu, tedbirlere uyalım
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Hannibal koca, karısının parmağını ısırarak koparttı
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Lübnan'da yaşayan felaket ülke basınında geniş yer buldu
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Burak Yılmaz, Lille formasıyla ilk maçına çıktı
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Bir erkekle öpüşme pozunu paylaşan Nesrin Cavadzade: O benim kankam
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
Katledilen Pınar'ın babası Sıddık Gültekin konuştu: Kızımın katili yalnız değil
Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi
Murat Övüç, küfür ettiği Yeşim Salkım'dan özür diledi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle tamamen dolu hastanemiz yoktur
Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın 468 lirayla rekor tazeledi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Bursalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'yi satarak ihtiyaç sahibi aileler ve sokak hayvanları için harcayacak
Bursalı vatandaş, hatalı basım 50 TL'yi satarak ihtiyaç sahibi aileler ve sokak hayvanları için harcayacak
Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'a transfer olduğunu Instagram hesabından duyurdu
Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'a transfer olduğunu Instagram hesabından duyurdu
İstanbul'da kızlar, sokak ortasında birbirlerine girdi
İstanbul'da kızlar, sokak ortasında birbirlerine girdi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor
Temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın başlıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Deniz Demir Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beyonce Sezen Aksu Yeşim Salkım Orhan Gencebay
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Instagram
Şu an buradasınız: Perakende devlerine şık tasarımlarla mekansal konfor sunuyorlar - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 11:33:02. #1.15#
title