Samet Aybaba ve Ümit Karan genç sporcularla bir araya geldi

ANKARA (DHA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı ( Çevko ) iş birliği ile genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Yıldız Futbolcu Seminerinin üçüncü bölümü Ankara'da yapıldı.

TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlenen semirene TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, teknik direktörler Samet Aybaba ve Ümit Karan, Gençlerbirliği Kulübü Doktoru Savaş Kudaş, ÇEVKO Sözcüsü Fatih Arslan, Gençlerbiliği, Ankaraspor, Kavaklıdere Spor'un genç futbolcuları katıldı.

Program sonunda sporcular Samet Aybaba ve Ümit Karan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.