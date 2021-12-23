Samet Aybaba ve Ümit Karan genç sporcularla bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı / Nesrin Aydın Yaldız - Haberler | Spor
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) iş birliği ile genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Yıldız Futbolcu Seminerinin üçüncü bölümü Ankara'da yapıldı.
ANKARA (DHA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı ( Çevko ) iş birliği ile genç futbolcuların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Yıldız Futbolcu Seminerinin üçüncü bölümü Ankara'da yapıldı.
TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlenen semirene TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, teknik direktörler Samet Aybaba ve Ümit Karan, Gençlerbirliği Kulübü Doktoru Savaş Kudaş, ÇEVKO Sözcüsü Fatih Arslan, Gençlerbiliği, Ankaraspor, Kavaklıdere Spor'un genç futbolcuları katıldı.Genç futbolculara çeşitli öğütler veren Samet Aybaba, "Bizim için en önemli şey evlatlarımız. Bir kere buradan başlayalım. Sizler çok kıymetlisiniz, bu ülkenin geleceğisiniz. Neleri taşımanız gerektiğini, vatan sevgisini, aile bağlarını, arkadaşlık bağlarını, takımdaşlık duygusunu, bütün bunları geliştirerek başlamanız lazım. Herkes futbol oynayabilir arkadaşlar. Biraz yeteneği vardır. Mesela ben Brezilya'ya çok giderdim, orada bütün futbol kulüplerinin kapısında şöyle bir şey yazar; yetenek sporcuyu şöhret yapar, karakter efsane yapar. Sakın unutmayın. Eğer efsane olmak istiyorsanız mutlaka karakterli olmanız lazım. İyi bir birey olmanız lazım" dedi.Hayatının kırılma anına ilişkin bir soruyu ise Aybaba, "Beşiktaş'ta bir maçta kadroya alınmadığımda çantamı topladım ve çıkmaya karar verdim. Doğrusu nereye gideceğimi de bilmiyordum. Arkamdan biri seslendi. Dönüp baktığımda Süleyman Seba'yı gördüm. Süleyman ağabey, nereye gittiğimi sordu. 'Memlekete' dedim. Süleyman ağabey, 'Olur mu öyle şey sen bu takımın kaptanı olacaksın' dedi. 11 yıl Beşiktaş forması giydim ve kaptanlığa kadar yükseldim. Süleyman ağabeyin arkamdan seslenmesi hayatımın kırılma anı oldu" şeklinde yanıtladı.Futbolculara iyi beslenmeleri ve dinlenmeleri gerektiğini vurgulayan Doktor Savaş Kudaş da okumanın ve kendini geliştirmenin önemine dikkat çekti. ÇEVKO Sözcüsü Fatih Arslan ise çevre konusunda gençleri bilinçlendirmeye yönelik bilgilendirme yaparak, "Sizler futbolcu olarak kanaat önderi olacaksınız, kitlelere hitap edeceksiniz.Böylece sizin yeşşil sahalarda bırakacağınız krampon izinin yanında çevre ve dünya üzerinde de güzel etkiler bırakmış olacaksınız" diye konuştu. Teknik direktör Ümit Karan da sporculara deneyimlerini paylaştı.
Program sonunda sporcular Samet Aybaba ve Ümit Karan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.