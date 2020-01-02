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Pepe ile Auba Kapıştı

Arsenal'in yıldız oyuncuları Nicolas Pepe ile Pierre Emerick Aubameyang, 'Ne Biliyorsun?' adlı yarışmada Fransız ve Afrika futbolu hakkında bildiklerini yarıştırırken ortaya bu renkli görüntüler çıktı.

02.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:19

'in yıldız oyuncuları Nicolas ile Pierre Emerick Aubameyang, 'Ne Biliyorsun?' adlı yarışmada Fransız ve futbolu hakkında bildiklerini yarıştırırken ortaya bu renkli görüntüler çıktı.

Kaynak: Dugout

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