Pepe ile Auba Kapıştı

02.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:19

Arsenal'in yıldız oyuncuları Nicolas Pepe ile Pierre Emerick Aubameyang, 'Ne Biliyorsun?' adlı yarışmada Fransız ve Afrika futbolu hakkında bildiklerini yarıştırırken ortaya bu renkli görüntüler çıktı.