Pendik TEM Otoyolu'ndan otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pendik TEM Otoyolu'ndan otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Pendik TEM Otoyolu'ndan otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Pendik TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil tıra arkadan çarptı.

Pendik TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pendik Kurtköy mevkii TEM Otoyolunda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halindeki 34 PR 1437 plakalı Renault marka Symbol model otomobil, seyir halinde bulunan 10 ADD 253 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tır şoförü Necati Saygıkan, "Yol kaygandı. Ben çok yavaş gidiyordum. Otomobili görmedim. Arkamdan vurdu. Otomobilde 2 kişi varmış, yaralılar. Burada 3 şerit var. Nasıl gelip vurdu anlamadım" diye konuştu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Pendik TEM Otoyolu'ndan otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
Pendik TEM Otoyolu'ndan otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
Pendik TEM Otoyolu'ndan otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
Pendik TEM Otoyolu'ndan otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
Pendik TEM Otoyolu'ndan otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Özkoç Donald Trump Ekrem İmamoğlu
Magazin Eda Ece Demet Akalın Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Diego Mesut Özil Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pendik TEM Otoyolu'ndan otomobil tıra çarptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 14:41:12. #1.15#

title