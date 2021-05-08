Pendik TEM Otoyolu'ndan otomobil tıra çarptı: 2 yaralı

Pendik TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil tıra arkadan çarptı.

Pendik TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pendik Kurtköy mevkii TEM Otoyolunda saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halindeki 34 PR 1437 plakalı Renault marka Symbol model otomobil, seyir halinde bulunan 10 ADD 253 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve yanındaki şahıs yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tır şoförü Necati Saygıkan, "Yol kaygandı. Ben çok yavaş gidiyordum. Otomobili görmedim. Arkamdan vurdu. Otomobilde 2 kişi varmış, yaralılar. Burada 3 şerit var. Nasıl gelip vurdu anlamadım" diye konuştu.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı