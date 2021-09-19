Pendik'te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 6 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pendik'te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Pendik'te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 6 yaralı

Pendik'te bir düğün salonu önünde iki grup arasında, bıçaklı kavga çıktı.

Pendik'te bir düğün salonu önünde iki grup arasında, bıçaklı Kavga çıktı. Çıkan kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralanan kişilerin yakınları fenalık geçirirken ortalık savaş alanına döndü. İki grubun kavgası güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Pendik'te Esenyalı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bulunan düğün salonunun önünde, çay ocağı olan bir esnaf ile düğün sahipleri arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. İki taraf arasında çıkan tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklar, sandalyeler havada uçuşurken 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Ağır yaralan şahsın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Yaralıların yakınları fenalık geçirirken iki grup arasında yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları ayırırken, sağlık ekipleri ise kavgada yaralanan vatandaşlara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Öte yandan, adeta meydan savaşına dönen kavgada çevredeki iş yerleri de zarar gördü. - İSTANBUL

Pendik'te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 6 yaralı

Pendik'te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 6 yaralı

Pendik'te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 6 yaralı

Pendik'te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
'Yerimi aldın' tartışması kötü bitti! Seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada

"Yerimi aldın" tartışması kötü bitti! Seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada

 İki kişi arasında çıkan 'köpeğimi çaldın' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

İki kişi arasında çıkan 'köpeğimi çaldın' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

 Sünnet düğününde tavuk yiyen 52'si çocuk 110 kişi zehirlendi

Sünnet düğününde tavuk yiyen 52'si çocuk 110 kişi zehirlendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ali Uğur Düm Tek Tek Burak Yamantürk
Spor Cristiano Sergen Yalçın Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pendik'te düğün çıkışı ortalık savaş alanına döndü: 1'i ağır 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 13:56:36. #1.17#