Pelkas'tan taraftarlara umut dolu mesaj: Daha 7 maça çıkacağız ve aramızda 4 puan var!
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Pelkas'tan taraftarlara umut dolu mesaj: Daha 7 maça çıkacağız ve aramızda 4 puan var!

Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı Dimitrios Pelkas, Yunan kanalı ERT'ye röportaj verdi. Başarılı on numara şampiyonluk mücadelesi hakkında, "7 maçımız daha var. Beşiktaş'tan 4 puan gerideyiz. Şampiyonluğu kazanmak için sonuna kadar mücadelemizi göstereceğiz" şeklinde konuşarak taraftarların umudunu yükseltti.

Sarı-Lacivertliler'in bu sezon çok fayda gördüğü transferlerden olan Dimitrios Pelkas, ülkesinin kanallarından ERT'ye bağlandı ve Fenerbahçe günlerini anlattı. Yıldız futbolcu, "İstanbul'da Atina'da gibi hissediyorum. Yunanlılar ve Türkler birbirine çok benziyor. Bu yüzden buraya alışmak benim için zor olmadı" dedi.

"SONUNA KADAR!"

Şampiyonluk yarışıyla ilgili soruya ise "7 maçımız daha var. Beşiktaş'tan 4 puan gerideyiz. Şampiyonluğu kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye yanıt verdi.

"GOL ATINCA SİRTAKİ OYNADILAR"

Pelkas'ın bağlantı yaptığı esnada Yunan TV'si ERT, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın canlı yayında tabak kırıp sirtaki yaptığı görüntüleri yayınladı. Pelkas, "Burada gol attığım maçtan sonra televizyonda sirtaki oynadılar. İki ülkenin yakınlaşması için önemli şeyler "dedi.

Pelkas'tan taraftarlara umut dolu mesaj: Daha 7 maça çıkacağız ve aramızda 4 puan var!
Pelkas'tan taraftarlara umut dolu mesaj: Daha 7 maça çıkacağız ve aramızda 4 puan var!
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Haber Yorumları (4)
EMRAH OZBEK: BEŞİKTAŞINDA MAÇ EKSİĞİ VAR NASIL OLCAK
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ATAKAN ÖZENOĞLU: 4 Puan geridesiniz ve 1 maçınız fazla insanlara boş umut tacirliği yapma dümenci pelkas efendi. ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
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ORÇUN YILMAZ: pelkascım bir maçınız fazla bilmem farkındamısın dağıttığın umut değil hayal bu arada:)
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