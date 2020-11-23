Pekcan: "Gümrük muhafaza ekiplerimizce yılbaşından bu yana 3 tanesi rekor niteliğinde yakalama ile sonuçlanan 234 operasyonda toplam 8 bin 100...
23.11.2020 11:39 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:42
Pekcan: "Gümrük muhafaza ekiplerimizce yılbaşından bu yana 3 tanesi rekor niteliğinde yakalama ile sonuçlanan 234 operasyonda toplam 8 bin 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi"
Pekcan: "Gümrük muhafaza ekiplerimizce yılbaşından bu yana 3 tanesi rekor niteliğinde yakalama ile sonuçlanan 234 operasyonda toplam 8 bin 100 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır