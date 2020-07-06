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Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın kuruluşundan bu yana ilk kez bir yabancı ihracat destek kuruluşuna garanti/reasürans sağladığını bildirdi.

06.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:05

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada yurt dışında iş üstlenen müteahhitlik firmaları ile ihracatçılara sunulan gayrinakdi desteklerin çeşitlendirilerek artırılması amacıyla Türk Eximbank ile dünyanın önde gelen ihracat kredi kuruluşları arasında garanti işbirliği anlaşmalarının imzalandığını belirtti. Bu çerçevede, Türk Eximbank ile İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu UK Export Finance (UKEF) arasında 2017 yılında bir İşbirliği Anlaşması imzalandığını ifade eden Pekcan, bu işbirliği dahilinde, İngiliz kuruluşun Irak'ta gerçekleştirilecek enerji santrali projelerinin birinci fazında yer alan Türk malı ve hizmeti oranında garanti desteği talep ettiğini kaydetti.

72,9 MİLYON DOLARLIK DESTEK SAĞLANDI

Türk Eximbank tarafından da, Irak'ta inşa edilecek enerji santrali projeleri için Türkiye'den gerçekleştirilecek mal ve hizmet ihracatına yönelik İngiltere İhracat Kredi Kuruluşuna 79,2 milyon dolarlık reasürans/garanti desteği sağlandığına dikkati çeken Pekcan, "Böylece Eximbank kuruluşundan bu yana, ülkemiz ihracatının teşviki amacıyla ilk kez yabancı bir ihracat destek kuruluşuna garanti sağlamış oldu" dedi.

TÜRK FİRMALARINA KAYNAK SAĞLANACAK

Pekcan, sağlanan reasürans/garanti desteği ile gerek firmaların düşük maliyetli finansmana erişiminin kolaylaştırıldığını, gerekse ihracat destek kuruluşları tarafından Türk firmalarınca yurt dışında üstlenilen işlere kaynak sağlanabilmesi için ilave kapasite oluşturulduğunu vurguladı.

Söz konusu Enerji Santrali Projeleri dahilinde inşa edilecek olan her bir santralin ülkenin enterkonnekte şebeke sistemine 750 MW'lık bir katkı sağlaması planlanıyor. Söz konusu projede Türk firmaları da yer alıyor.

REASÜRANS NEDİR?

Reasürans; daha önce sigorta ettirilmiş riskin, belirli bir kısmının veya tamamının yeniden sigorta ettirilmesidir. Sigorta şirketleri, teminatını vermiş oldukları risklerin aynı zamana gelmesi olasılığından dolayı hasar ödemelerinde zorlanmamak için reasürans ya da başka bir deyişle mükerrer sigorta yaptırırlar. Bu sayede sigorta şirketleri, üzerinde bulunan riskleri diğer sigorta şirketleriyle paylaşarak güvenli alanda kalabilmektedir.

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Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı
Haber Yorumları (3)
YASEMİN: Guleyuruz halinaa katutula katula
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TEVFİK BEY: Kefil mi olduk yani!
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SALİH: yürü be kim tutar seni hahahah
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
500
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