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Pehlivanlar incir için er meydanına çıktı

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Pehlivanlar incir için er meydanına çıktı

'Bursa siyahı' olarak bilinen dünyanın en güzel incirini tanıtmak maksadıyla Ovaakça Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen 'Osmangazi Siyah İncir Festivali'nde 124 pehlivan er meydanına çıktı.

' Bursa siyahı' olarak bilinen dünyanın en güzel incirini tanıtmak maksadıyla Ovaakça Mahallesi'nde geleneksel olarak düzenlenen ' Osmangazi Siyah İncir Festivali'nde 124 pehlivan er meydanına çıktı. Kırkpınar'ı aratmayan müsabakada 8 başpehlivan birbirlerinin sırtını yere getirmek için mücadele etti.

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 20.'si düzenlenen Siyah İncir Festivali, mehter konseri ve folklor gösterileriyle renklendi. Kıspetlerini giyerek yağlanan pehlivanlar, kule hakemlerinin çağrısıyla er meydanına çıktı. Minik, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, baş altı ve baş kategorilerinde ter döken güreşçilerin mücadelesi nefes kesti.

İki grup halinde gerçekleşen minikler kategorisinin birincileri Mustafa Şeref Özgül ve Emirhan Çetin, teşvik kategorisinin ise Eymen Akbulut ile Kerem Tınmaz oldu. Bunun yanı sıra rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Uğurcan Humar tozkoparanda, Aslan Öztürk ayakta, Onur Keskin deste küçükte, Alperen Atar deste büyükte, Mehmet Erbay küçük orta küçükte, Ömer Kayhan küçük orta büyükte, Adil Mısırcı büyük ortada, Mustafa Yenisancak da baş altında birincilik kürsüsüne çıktı.

Osmangazi'de başpehlivan Yalçın Öncül

Heyecanla izlenen başpehlivanlık mücadelesinde Mecit Yıldırım-Yalçın Öncül, Ali Rıza Kaya-Fatih Koyuncu, Yıldıray Akın-Osman Özgün, Feyzullah Aktürk-Murat Aydoğdu ile eşleşti. Yarı finalde rakiplerini yenen Yalçın Öncül ve Feyzullah Aktürk finalde karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka sonunda Bursalı Yalçın Öncül, festivalin başpehlivanı seçildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve davetli protokol, dereceye giren pehlivanlara gün sonunda kupa ile madalyalarını verdi. Ayrıca Başkan Dündar, katılım gösteren bütün sporcuları tebrik ederek gelecek müsabakalarda başarılar diledi. - BURSA

Pehlivanlar incir için er meydanına çıktı

Pehlivanlar incir için er meydanına çıktı

Pehlivanlar incir için er meydanına çıktı

Pehlivanlar incir için er meydanına çıktı

Pehlivanlar incir için er meydanına çıktı

Pehlivanlar incir için er meydanına çıktı

Pehlivanlar incir için er meydanına çıktı

Pehlivanlar incir için er meydanına çıktı

Pehlivanlar incir için er meydanına çıktı

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Haber: Pehlivanlar incir için er meydanına çıktı - Haberler Spor
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